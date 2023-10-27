Композитор Юрий Антонов неожиданно отреагировал на отъезд Пугачевой из Израиля

Певица Алла Пугачева вместе со своими детьми покинула Израиль после недавних волнений. По поводу отъезда Примадонны высказался композитор Юрий Антонов.

Антонов отметил, что данная история трагическая для обеих сторон.

«Я слежу за развитием событий: смотрю программы по телевидению, слушаю по радио. И понимаю: никто точно не знает причину того, что там произошло. Знают только, что произошло ужасное», — цитирует Антонова mk.ru.

На отъезд Пугачевой артист отреагировал совершенно спокойно. По его словам, это ее личная история и вмешиваться в чужую жизнь нет смысла. Каждый живет так, как считает нужным.

Композитор добавил, что он никогда не задумывался об отъезде из России.

Напомним, Юрий Антонов бросил творчество из-за проблем со здоровьем. Несколько лет назад композитор перенес тяжелую операцию по замене сустава на колене. После хирургического вмешательства он испытывает серьезную боль. Музыкант признался журналистам, что прошел уже несколько этапов реабилитации, однако неприятные ощущения в колене не уходят.

Ранее модель Кравец назвала дом Пугачевой на Кипре королевским и раскрыла траты на налоги.