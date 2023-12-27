Актер Василий Ливанов сравнил уехавшую из России Аллу Пугачеву с мыльным пузырем

Народный артист РСФСР Василий Ливанов сравнил уехавшую из России 74-летнюю Аллу Пугачеву с «мыльным пузырем» российской эстрады и заявил, что обсуждение этой артистки вообще не стоит его внимания.

«Делать мне больше нечего – о пузырях размышлять? Пугачева и прочие все эти - мыльные пузыри нашей великой русской культуры, и внимания нашего они не заслуживают» - сказал звезда телефильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» в беседе с aif.ru.

Ливанов рекомендовал журналистам обратиться к поклонникам Пугачевой и узнать у них, простят ли они уехавшую звезду.

«Моё мнение такое: русский человек должен быть со своей страной. И быть народным артистом – это вообще двойная ответственность. Но понятие это, видимо, не знакомо всем этим уехавшим», - сказал актер.

Ранее мы писали, что следователи намерены провести повторную проверку в отношении шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) и Аллы Пугачевой из-за новых деталей. На этот раз в органы обратились активисты из движения «Зов народа». Они попросили обратить внимание СК на высказывания юмориста, которые он делал в ходе своих концертов в Анталье и Лимассоле.

*признан иностранным агентом на территории России.