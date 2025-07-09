Композитор Рыбников отсудил 5,5 млн рублей за свою музыку у КЦ «Меридиан». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Композитор Алексей Рыбников выиграл дело против культурного центра «Меридиан». Напомним, он требовал сначала взыскать 14 миллионов рублей за незаконное использование его произведений, однако позже сумма исковых требований снизилась до 5,5 миллионов рублей.

Суд встал на сторону Рыбникова и постановил выплатить сумму композитору.

Это не первый иск Рыбникова касающийся его произведений — ранее он подавал в суд на стриминговые платформы с требованием удалить с них все его записи.

Напомним, Алексей Рыбников является автором музыки более, чем к ста фильмам и телепрограммам. Среди них: «Буратино», «Остров сокровищ», «Усатый нянь», «Тот самый Мюнгхаузен» и многие другие.

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