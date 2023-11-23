Певица Анна Калашникова раскрыла имя самого дорогостоящего композитора в России. Об этом сообщает Kp.ru.

Как призналась Калашникова, в настоящий момент самым дорогим российским композитором выступает Дима Лорен – автор хитов певицы Анны Асти. За создание одной песни музыкант требует не менее трех миллионов рублей.

При этом организатор концертов Сергей Лавров заверил, что артистов, желающих получить композицию от Лорена, в настоящий момент огромное множество. Он также добавил, что сейчас на российской музыкальной сцене нет ярких хитмейкеров, которые могли бы составить конкуренцию композитору Анны Асти.

Напомним, помимо Анны Асти, Дима Лорен также сотрудничал со Светланой Лободой, Еленой Темниковой, Ханной и многими другими звездами.

Ранее стало известно, что Анна Асти заработает за новогоднюю ночь в Москве около пяти миллионов рублей.