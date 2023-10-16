Композитор Олег Влади намерен судиться с Лободой из-за песни

Олег Влади, написавший композицию «К черту любовь», подал в суд на Светлану Лободу из-за нарушения авторских прав. Адвокат музыканта Валерия Рытвина рассказала об этом в беседе с ТАСС.

По словам юриста, этим делом займется Истринский суд Подмосковья. Олег Влади потребовал запретить певице исполнять хит. Как отмечает Валерия Рытвина, раньше Лобода могла выступать на сцене с песней с согласия автора, однако потом он передумал.

Более того, защитница Влади сообщила, что договор о передаче авторских и смежных прав между композитором и ООО «Лобода мьюзик» был заключен с нарушением норм и принципов гражданского права. Это, в свою очередь, является нарушением законных интересов автора песни. Так, Олег Влади требует считать договор незаключенным.

Судебное заседание назначено на 7 декабря 2023 года.

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