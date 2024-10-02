Композитор объяснил, почему Басков не исполняет купленные у него песни

Композитор Олег Влади рассказал, почему певец Николай Басков не исполняет купленные у него песни. Об этом пишет «ФедералПресс».

По словам композитора, больше всего композиций у него приобрел Басков. При этом Влади отметил, что музыкант выплачивает ему гонорар за песни, но не поет их. Он допустил, что это может быть связано с тем, что они должны именно дружить.

«Если говорить о количестве купленных песен, то, конечно, Коля надолго будет лидировать в этом списке — списке купленных и неспетых песен», — поделился Влади.

Композитор признался, что «натуральный блондин» является его лучшим другом, который много раз спасал его. В то же время Олег выразил надежду на то, что однажды ему удастся написать композицию, которую Басков все же исполнит.

«А может быть, концепция небес такова, что нас с тобой соединили в дружбе, и ради этого нужно чем-то жертвовать в творческом плане?», — поинтересовался Влади в недавней беседе с артистом.

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