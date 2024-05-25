Композитор Максим Дунаевский раскрыл секрет долголетия: вот в чем причина

В январе 2025 года российскому композитору Максиму Дунаевскому исполнится 80 лет. Народный артист России назвал оптимизм секретом своего долголетия.

Дунаевский подчеркнул, что по натуре он оптимист. Композитор уверен: позитивный взгляд на жизнь и любимое дело продлевают жизнь.

«Не люблю унывать. Убеждён: именно деятельность, любимая работа продлевают жизнь», — цитирует артиста aif.ru.

Говоря о своем образе жизни, композитор признался, что поздно ложится спать. Он не любит много есть на завтрак, зато на ночь предпочитает плотный прием пищи. Дунаевский не фанат здорового образа жизни — по его мнению, он не является залогом долголетия.

«Так что убеждён: наша жизнь не всегда складывается так, как бы мы хотели. Да, многое зависит от генов, — говорит артист. — Но и от тебя самого зависит не меньше. Нужно уметь сохранять в себе стержень, энергию».

И даже в трудной ситуации уметь разглядеть что-то позитивное.

Артист раньше занимался теннисом, но очень долго не играл из-за сильной занятости и недомогания. Летом Дунаевский любит плавать.

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