Композитор Клевицкий рассказал, что его песню должен был исполнять Майкл Джексон

Композитор Александр Клевицкий рассказал, что мировой певец Майкл Джексон должен был исполнять его песню. Он поделился опытом работы с великими звездами в беседе с порталом Леди Mail.ru.

В 34-летнем возрасте Клевицкий участвовал в проекте «Музыка громче слов» вместе с другими композиторами и песенниками. Среди них были: Давид Тухманов, Владимир Матецкий, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Олег Газманов.

Делегации из Америки так понравилось исполнение Клевицкого, что они решили приехать к нему в гости и посотрудничать. Тогда он написал песню под названием «Наташа». Как оказалось, ее готовили для супер-звезды.

Уже после фестиваля коллега композитора рассказал ему невероятную новость.

«Сейчас пришел факс из Америки, что ее будет петь Майкл Джексон. Если он отказывается, то – Джордж Майкл», – рассказал Александру композитор Матецкий.

Но в итоге песню Джексон не исполнил. Она досталась соавтору Тому Келли, автору мирового хита True Сolors.

«А вот если бы мою песню спел Майкл Джексон или Джордж Майкл, я сегодня жил бы немного богаче», – поделился Клевицкий.

При этом 70-летний композитор подчеркнул, что является непредсказуемым человеком и не собирается ставить точку в творчестве.

Ранее Александр Клевицкий давал большое интервью порталу «Страсти», где рассказал о сотрудничестве с Александрой Пахмутовой, работе с Мариной Хлебниковой и объяснил, почему не слушает творчество рэп-исполнителей.