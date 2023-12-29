Композитор Игорь Николаев сообщил о своем отъезде из России

Народный артист РФ Игорь Николаев объявил, что в ближайшее время улетит из родной страны в Дубай. Соответствующий пост появился в микроблоге артиста.

По словам музыканта, в ближайшие дни он улетит в крупнейший город ОАЭ, чтобы дать запланированный концерт. Он также уточнил, что перед отъездом принял участие в съемках большого количества праздничных передач, поэтому обязательно появится перед россиянами на телеэкранах в новогоднюю ночь.

«Новогодние съемки окончены, долгожданные праздничные дни всё ближе, всем мира, любви и приятных предновогодних хлопот!», - написал Николаев.

Напомним, что в сентябре текущего года Игорь Николаев перенес обширный инфаркт. Медики были вынуждены провести музыканту операцию по восстановлению нарушенного кровотока в сердечной мышце.

Вскоре артист пошел на поправку, однако ему до недавнего времени было запрещено летать на самолетах на большие расстояния. Уточняется, что в феврале 2024 года у исполнителя стартует масштабный концертный тур по городам России.