Композитор Игорь Николаев написал для 9-летней дочери первую песню

Певец Игорь Николаев написал для 9-летней дочери дебютную песню под названием «Золотистый ретривер». Релиз трека музыкального лейбла Детского радио «Ура! Музыка» состоялся 21 марта, композиция доступная на всех стриминговых сервисах.

Песня «Золотистый ретривер» - рассказ о дружбе, любви и верности. Николаев стал автором текста и музыки. На написание песни для дочери его вдохновило появление в семье щенка золотистого ретривера – дочь композитора давно о нем мечтала и сблизилась с домашним животным.

Питомец появился у Николаевых в августе 2024 года. Ретриверу дали кличку Герда.

«Это первая сольная песня Вероники… Она поет с раннего детства и в особых советах не нуждалась, так как песня была уже впета и записана в студии практически с одного дубля», - рассказал Николаев.

Дочь певца – творческая личность. Вероника увлекается рисованием, играет на музыкальных инструментах.

В январе Игорь Николаев отметил 65-летие. Он встретил юбилей в Дубае – присутствовали жена Юлия, дочь Вероника, а также продюсер Иосиф Пригожин с супругой и другие знаменитости.