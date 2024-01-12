Компанию «Авиасейлс» может проверить Генпрокуратура РФ из-за работы с Дудем*

Генпрокуратура России может проверить компанию по поиску авибилетов «Авиасейлс» из-за работы с журналистом Юрием Дудем*(Признан иноагентом на территории РФ). Об этом стало известно агентству ИА Регнум.

Обращение было направлено членом Общественной палаты Георгием Волковым. Он допустил, что «Авиасейлс» может финансировать антироссийскую пропаганду и поддерживать иностранных агентов. Известно, что компания платит за рекламу многим отечественным звездам. Довольно часто ее название можно услышать во многих юмористических интернет-шоу. Юрий Дудь* тоже нередко соглашался на сотрудничество с сервисом. И, возможно, не прекратил это делать даже после того, как его признали иноагентом.

По данным источника, мониторинг коммерческого интернет-пространства выявил, что «Авиасейлс» регулярно размещает рекламу на платформах журналиста. А как утверждает Волков, подобные интеграции «создают угрозу национальной безопасности и суверенитету Российской Федерации».

Ранее Иван Охлобыстин признался, что Юрий Дудь* звал его на интервью, но он предпочел отказаться. Актер объяснил, что у них с журналистом совершенно разные взгляды, поэтому беседа, вероятно, была бы наполнена лишь провокациями.

*(Признан иноагентом на территории РФ)