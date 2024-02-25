Компания певца Александра Реввы задолжала налоговой почти 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Александр Ревва является одним из учредителей компании ООО «Войс Медиа Продакшн». Согласно открытым данным, его доля составляет 70%. Отмечается, что за 2022 год организация Реввы принесла 40 миллионов рублей чистой прибыли.

Впрочем, помимо прибыли на счетах компании есть и задолженность. Так, юрлицо задолжало перед налоговой 46 750 рублей. Часть этой суммы не оплачена еще с 2022 года.

Александр Ревва владеет еще несколькими компаниями: ООО «Билеткафе», которое занимается бронированием билетов на различные мероприятия и ООО «Эйс гейминг» — организация занималась продажей внутриигровых элементов для компьютерной игры CS:GO, но позже прогорела.

Ранее мы писали о том, что Александр Ревва покинул Россию вместе с женой. Супруги отправились в путешествие по Бразилии. Детей они оставили в России.