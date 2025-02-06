Компания Андрея Малахова обратилась в суд, чтобы взыскать с подрядчика 406 тыс.

Компания телеведущего Андрея Малахова подала иск в суд. Она требует взыскать с подрядчика почти полмиллиона рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Истцом выступила компания Малахова ООО «ТВ Хит Продакшн». Она обратилась в Арбитражный суд.

В иске требуется взыскать с ответчика 406 тыс. 700 рублей. Дело связано с ненадлежащим исполнением обязательств по договору подряда.

«Звездач» пишет, что ответчик – компания, специализирующаяся на производстве санитарно-технических работ, монтаже отопительных систем и систем кондиционирования. Источник не исключает, что дело связано с условиями в офисе.

Ранее сообщалось, что на ресторан рэпера Тимати и певца Егора Крида подали в суд. С них потребовали взыскать 59 тыс. рублей. Звезды не оплатили товар компании по продаже одноразовой посуды.