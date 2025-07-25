Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о желании посетить концерт Аллы Пугачевой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что хотел бы посетить сольный концерт певицы Аллы Пугачевой. Он отметил, что она не является иноагентом, поэтому он вполне мог бы исполнить свою мечту. Об этом он сообщил Sport24.

После начала СВО Примадонна уехала из России вслед за своим мужем Максимом Галкиным*(Признан иноагентом на территории РФ). О возвращении артистка не заговаривает и наслаждается жизнью за границей, несмотря на то, что ей приходится все время переезжать – то в Израиль, то на Кипр, то в Латвию.

В России многие поклонники и коллеги Пугачевой не простили ей отъезд из страны. Однако Дмитрий Губерниев не спешит негативно высказываться об артистке. Он даже верит, что у него будет шанс попасть на ее концерт.

«Кого бы я хотел снова видеть в России? Я никогда не был на сольном концерте Аллы Пугачевой. Хотел бы сходить на него. Она не иноагент и не состоит в нежелательной организации. Почему бы не поверить в то, что еще попаду на ее концерт», - поделился журналист.

Напомним, что Алла Пугачева уже давно завершила музыкальную карьеру. Но в эмиграции она вновь начала выпускать новые песни. Так что не исключено, что артистка в скором времени вернется на сцену.

Ранее Татьяна Тарасова назвала Аллу Пугачеву «потрясающим человеком».