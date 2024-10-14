Комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали за дискредитацию армии

Юмориста Дмитрия Гаврилова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Поводом для проверок комика послужило выступление, которое засняли на видео и выложили в Сеть. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

О задержании Гаврилова в Нижнем Новгороде стало известно 8 сентября. Он должен был выступать в местном клубе, но не смог. На него оформили административный протокол по статье о возбуждении ненависти либо вражды из-за старых концертов в Тбилиси. Кроме того, позже на него составили еще один протокол за дискредитацию армии России.

После задержания комик записал видео, в котором принес извинения за свои слова. Он заявил, что позволил себе оскорбительные высказывания, направленные на граждан России или дискредитацию ВС РФ, и признал свою ошибку.

Напомним, что после начала СВО Гаврилов уехал в Грузию. Однако через некоторое время он вновь вернулся в Россию и возобновил свои выступления в стране.

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