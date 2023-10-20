Комик Семен Слепаков* продал квартиру в центре Москвы

У комика Семена Слепакова* (признан иноагентом на территории РФ) не осталось жилья в России. Артист продал свою квартиру в центре Москвы в начале октября, пишет Life.ru со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.

Квартира юмориста была выставлена на продажу после его отъезда в Израиль. Роскошную жилплощадь предлагали купить за 295 млн рублей, пообещав сделать скидку 25% за срочность.

Жилой комплекс, где находится пятикомнатная квартира Слепакова*, находится напротив церетелевского памятника Петру. Площадь апартаментов комика — 217 кв. метров. Новый владелец вступил в собственность в начале октября, сообщает источник.

Напомним, юморист уехал в Израиль весной 2022 года. Сейчас он живет в Тель-Авиве вместе с бабушкой и родителями и продолжает гастролировать по миру с концертами. Однако похвастаться хорошей выручкой ему вряд ли удастся. Так, в России за 40-минутные выступления на частных мероприятиях он получал от 30 тысяч евро. Сейчас примерно такую же сумму ему удается зарабатывать на сольных полуторачасовых выступлениях.

В первой половине 2024 года у него запланирован большой тур по городам США. Самые дешевые билеты стоят от 70$.

*признан иноагентом на территории РФ.