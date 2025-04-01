Бизнес Андрея Макаревича* в России терпит убытки на десятки тысяч рублей
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Бизнес Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) в России терпит убытки на десятки тысяч рублей. Об этом стало известно «Страстям».
Несмотря на то, что Андрей Макаревич* в течение нескольких лет после признания его иноагентом выходил из состава учредителей бизнесов, одна компания у музыканта все же осталась. Он до сих пор владеет долей в продюсерской компании «Самый смак».
Согласно открытым источникам, доходы организации за 2024 год составили ноль рублей. Как итог — ООО «Самый смак» принесло певцу только убытки — он ушел в минус на 63 тысячи рублей. Годом ранее бизнес принес артисту всего 150 тысяч рублей дохода.
Напомним, сейчас Андрей Макаревич* живет в Израиле вместе с семьей. Возвращаться в Россию он пока не планирует.
Ранее мы писали о том, что журналист Владимир Познер заработал на своем ресторане 216 миллионов рублей.
*Признан иноагентом на территории РФ.