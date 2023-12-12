Комик Незлобин продал квартиру в Москве и купил банку черной икры в США

Уехавший из России стендап-комик Александр Незлобин похвастался покупкой черной икры в одном из магазинов в США. Ранее он продал свою квартиру в Москве из-за нехватки денег на жизнь.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Незлобин отправился в магазин деликатесов под названием Rasputin и приобрел 350 граммов черной икры на развес. Видеороликом, на котором запечатлен момент взвешивания в магазине дорогостоящей покупки, Александр похвастался в соцсетях.

Ранее Незлобин, который только недавно хвалился, как ему хорошо живется в США, начал избавляться от недвижимости в Москве. Он продал двухкомнатную квартиру в центре столицы площадью 54 квадратных метра. В среднем подобная недвижимость в Тверском районе Москвы стоит около 43 миллионов рублей.

Недавно у Незлобина возник конфликт с бывшими коллегами Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. Они заявили, что артист за границей совсем не востребован и живет без денег. На это Александр ответил, что у него в США все даже лучше, чем было в Москве.