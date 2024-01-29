Комик Надя Джабраилова призналась, что ее два раза пытались изнасиловать в машине

Участница шоу «Женский стендап», комик Надя Джабраилова рассказала, как ее дважды чуть не изнасиловали. Девушка приняла участие в YouTube-шоу «Бес Комментариев» и поделилась личной историей.

Звезда вспомнила, что первый случай произошел со взрослым мужчиной. А ей было тогда всего 19 лет. Во время поездки на машине он заметил, что девушка напряжена и предложил «снять напряжение».

«Мы приехали, три девочки... Он поднимает одну за задницу, сажает, потом он реально начал ее зажимать. В последний раз, когда мы там были, он везет нас домой, меня дальше всех везти. Одну высадил, вторую», – рассказала звезда.

По словам Нади, мужчина намекал ей на интим в автомобиле, но она заставила его остановиться и высадить ее. Еще один случай также произошел в машине. Юмористка ехала со знакомым, который в какой-то момент начал распускать руки. Девушка стала кричать и вырываться, тогда он перестал предпринимать попытки.

Знаменитость уверена, что ей повезло. Ведь ситуация могла сложиться совсем другим образом. Больше всего звезду удивило то, сколько девушек сталкиваются с попытками изнасилования в жизни. Она спрашивала у знакомых, которые тоже столкнулись с подобными действиями от мужчин.

«Это ненормально, что у нас у каждой была такая история! Я уверена, что если в зале попросить девушек похлопать, у кого такое было, больше половины зала это сделают», – добавила Джабраилова.

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