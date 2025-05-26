Комик Гурам Амарян объявил о скорой свадьбе с возлюбленной. Об этом стало известно из соцсетей.

Юморист и звезда шоу Stand Up Гурам Амарян выложил в блоге трогательное видео — он смонтировал одно из своих интервью, в котором признается, что хотел бы заботиться о ком-то, и видео с предложением руки и сердца неизвестной девушке.

На кадрах видно, как Амарян надевает на безымянный палец возлюбленной обручальное кольцо. После юморист приобнимает девушку и целует ее в щеку.

В комментариях пользователи поздравили пару с важным решением: «Добро пожаловать в наши ряды!», «Мне одному не верится? Поздравляю, братик», «Пусть сделанный выбор принесет вам обоим счастья!».

Под постом поздравлениями поделились и знаменитости: Игорь Джабраилов, Карина Кросс и Ильдар Джарахов.

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