«Готовился к этому два часа»: Дмитрий Соловьев рассказал, как сделал предложение Дине Авериной

Спортсмен Дмитрий Соловьев рассказал, как сделал предложение руки и сердца Дине Авериной. Он признался, что не стал устраивать что-то масштабное. Вместо этого он просто задал свой вопрос возлюбленной во время ужина. Но, тем не менее, он сильно волновался.

В «Шоу Воли» на телеканале ТНТ Соловьев отметил, что мог бы устроить перформанс из помолвки, но не стал, так как они с Диной оба очень скромные и спокойные люди. Кольцо Дмитрий приобрел перед 14 февраля.

«Я, наверное, готовился к этому два часа, за столом, за ужином. Мне казалось, у меня сейчас сердце остановится, либо… Это было волнительно очень, наверное, даже не сравнимо с выходом на лед где-нибудь на Олимпиаде, чемпионате мира, потому что это для меня это действительно особенный момент во всех смыслах жизни», - поделился спортсмен.

Дина отметила, что видела в тот вечер, как сильно нервничал Дмитрий. При этом она не понимала, он что-то задумал или же ему просто плохо. Дело в том, что, по словам гимнастки, он никогда себя так не вел, поэтому она переживала.

Ранее Дина Аверина и Дмитрий Соловьев назвали дату свадьбы.