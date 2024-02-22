Комик Гарик Харламов заболел пневмонией и отменил предстоящие съемки, об этом сообщает Газета.Ru.

Юморист поделился с поклонниками новостью о своей болезни. По его словам, врачи нашли у него пневмонию. Харламов рассказал, что уже неделю лежит на больничном.

«Второй год подряд перед днюхой какая-то такая… Но пневмония впервые в жизни. Ребята, берегите здоровье, не выбегайте полураздетыми на мороз и прочее. Если начали кашлять, идите проверяйте сразу. Сейчас это очень частая история», — предупредил подписчиков он.

Артист добавил, что из-за болезни у него появилось много свободного времени, во время которого он занят просмотром фильмов. Харламов также рассказал, что ближайшие съемки шоу с его участием пройдут без него.

Напомним, Гарик Харламов начал свою карьеру в КВН, после успеха стал телеведущим на канале Муз-ТВ. А спустя еще несколько лет Харламов стал резидентом Comedy Club. Сейчас комик снимается в фильмах.

Ранее мы писали о том, что мать Гарика Харламова намекнула на воссоединение юмориста с бывшей возлюбленной Ковальчук.