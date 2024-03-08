Комик Гарик Харламов проговорился про третью свадьбу

Комик Гарик Харламов заявил, что третья свадьба будет последней в его жизни. Об этом он рассказал в шоу «Кстати».

В конце февраля Гарик Харламов сообщил, что заболел пневмонией. Все съемки в телепроектах юмористу пришлось приостановить. Спустя две недели паузы, в эфир вышло шоу «Кстати», приуроченное к 8 марта.

Ведущие проекта активно обсуждали международный женский день и свадьбы. Гость шоу Александр Зубарев спросил у Гарика Харламова, есть ли у него лимит на количество свадеб, на что тот ответил утвердительно.

«Сам не понимаю, сколько надо. Третья последняя уже, думаю, будет, все», — рассказал он.

Отметим, что Харламов был дважды женат — первой супругой юмориста была Юлия Лещенко, второй — актриса Кристина Асмус. О третьей свадьбе шоумен ничего не рассказывал. Сейчас его возлюбленной является актриса Катерина Ковальчук.

Ранее мы писали о том, что Кристина Асмус подогрела слухи о воссоединении с Гариком Харламовым.