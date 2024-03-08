passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 марта 2024, 14:00
1 мин.

Комик Гарик Харламов проговорился про третью свадьбу

Комик Гарик Харламов заявил, что третья свадьба будет последней в его жизни.
Комик Гарик Харламов проговорился про третью свадьбу

© Starface.ru

Комик Гарик Харламов заявил, что третья свадьба будет последней в его жизни. Об этом он рассказал в шоу «Кстати».

В конце февраля Гарик Харламов сообщил, что заболел пневмонией. Все съемки в телепроектах юмористу пришлось приостановить. Спустя две недели паузы, в эфир вышло шоу «Кстати», приуроченное к 8 марта.

Ведущие проекта активно обсуждали международный женский день и свадьбы. Гость шоу Александр Зубарев спросил у Гарика Харламова, есть ли у него лимит на количество свадеб, на что тот ответил утвердительно.

«Сам не понимаю, сколько надо. Третья последняя уже, думаю, будет, все», — рассказал он.

Отметим, что Харламов был дважды женат — первой супругой юмориста была Юлия Лещенко, второй — актриса Кристина Асмус. О третьей свадьбе шоумен ничего не рассказывал. Сейчас его возлюбленной является актриса Катерина Ковальчук.

Ранее мы писали о том, что Кристина Асмус подогрела слухи о воссоединении с Гариком Харламовым.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Шоу «Кстати»
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Гарик Харламов
свадьба