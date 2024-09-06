Комик Гарик Харламов признался, что боится летать на самолетах. Об этом сообщает mk.ru.

Юморист Гарик Харламов вместе с женой Катериной Ковальчук недавно ездили в свадебное путешествие. Супруги решили отдохнуть в России. Выяснилось, что такой выбор сделан не случайно — все дело в страхе Харламова.

«Мы ездили на юг в Сочи. У нас был автотур на машине. Во-первых, за границу ездить сейчас сложно: чтобы куда-то полететь, нужно сменить тысячу самолетов, а для меня и один самолет сложно — я аэрофоб, я не летаю на самолетах, и это усложняет процесс», — рассказал он.

Харламов добавил, что автопробег по России куда романтичнее обычного полета на самолете. Он также рассказал, что в подобных путешествиях важна компания, а не конечная точка.

Напомним, Гарик Харламов и Катерина Ковальчук поженились в июне 2024 года. Их роман начался еще в 2021 году, во время съемок сериала «Гусар».

Ранее мы писали о том, что Гарик Харламов и Катерина Ковальчук готовятся стать родителями.