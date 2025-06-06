Комик Гарик Харламов начал встречаться с Катериной Ковальчук до развода с Асмус

Юморист Гарик Харламов начал встречаться с актрисой Катериной Ковальчук, будучи в браке с Кристиной Асмус. Об этом случайно проговорилась супруга юмориста в личном блоге.

Гарик и Катерина отмечают первую годовщину свадьбы. Ровно год назад они стали мужем и женой. Однако до ЗАГСа они встречались несколько лет, причем гораздо дольше, чем предполагали фанаты. Ковальчук призналась, что их отношения начались пять лет назад. Напомним, что в 2020 году артист был еще официально женат на Асмус, а о расставании они объявили только в конце года.

«Год, как мы муж и жена. И 5 лет, как идем вместе. Когда находишь то самое – никогда не сдаешься. Это про нас», - написала в соцсети актриса.

Напомним, что Гарик и Катерина скрывали свой роман, поэтому никто не знал, когда они начали встречаться. В 2024 году и вовсе появились новости о расставании звезд. Но спустя пару месяцев после заявления Харламова о свободном сердце он вдруг сделал Ковальчук предложение.

С Асмус же юморист расстался в хороших отношениях. Первое время они публично конфликтовали из-за шуток артиста, но сейчас поддерживают общение ради общей дочери.

Ранее Гарик Харламов приревновал Катерину Ковальчук в эфире шоу.