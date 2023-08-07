Ефим Шифрин высказался о смене имени и бегстве вслед за Пугачевой в Израиль

Юморист Ефим Шифрин рассказал правду о смене имени и ответил на вопрос о бегстве в Израиль вслед за певицей Аллой Пугачевой. Звезда пообщался с поклонниками, об этом пишет Утро.ру.

Поклонники активно обсуждали отъезд знаменитости из России. Шифрин якобы сменил имя и получил гражданство в Израиле, куда отправился отдыхать и работать. Они сравнили его с Примадонной, которая перевезла всю семью в Израиль и наслаждается обществом своих друзей, многих из которых признали иноагентами.

«А с чего вдруг Нахим? Всю жизнь Ефимом звался. Одним из первых в Израиль свалил?», «Уезжал, причем демонстративно», – такого рода сообщения появлялись на странице Ефима.

Шифрин опроверг все слухи.

«Нет, я живу и работаю в Москве», – высказался артист.

Он заявил, что во всех приложениях и документах является Нахимом Шифриным с 25 марта 1956 года. Но на сцене его знают, как Ефима. Именно «второе имя» больше понравилось зрителям.

«Нахимом можно быть не только в Израиле. Наташ там сейчас гораздо больше, чем Нахимов», – иронично отметил звезда.

Юморист никогда не скрывал своих еврейских корней. Его отец – Залман Шмуилович, а мать – Раша Ильинична.

Ранее мы писали о том, как бездетный Ефим Шифрин поставил поклонников в тупик снимками 11-летней внучки-модели. Поклонники артиста даже не догадывались, что у знаменитости есть внучка. Ведь ранее у артиста не было замечено ни жен, ни детей.