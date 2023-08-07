Ефим Шифрин высказался о смене имени и бегстве вслед за Пугачевой в Израиль
Юморист Ефим Шифрин оправдался за смену имени и опроверг отъезд в Израиль.
© Tsvetkova Ekaterina/East News
Юморист Ефим Шифрин рассказал правду о смене имени и ответил на вопрос о бегстве в Израиль вслед за певицей Аллой Пугачевой. Звезда пообщался с поклонниками, об этом пишет Утро.ру.
Поклонники активно обсуждали отъезд знаменитости из России. Шифрин якобы сменил имя и получил гражданство в Израиле, куда отправился отдыхать и работать. Они сравнили его с Примадонной, которая перевезла всю семью в Израиль и наслаждается обществом своих друзей, многих из которых признали иноагентами.
«А с чего вдруг Нахим? Всю жизнь Ефимом звался. Одним из первых в Израиль свалил?», «Уезжал, причем демонстративно», – такого рода сообщения появлялись на странице Ефима.
Шифрин опроверг все слухи.
«Нет, я живу и работаю в Москве», – высказался артист.
Он заявил, что во всех приложениях и документах является Нахимом Шифриным с 25 марта 1956 года. Но на сцене его знают, как Ефима. Именно «второе имя» больше понравилось зрителям.
«Нахимом можно быть не только в Израиле. Наташ там сейчас гораздо больше, чем Нахимов», – иронично отметил звезда.
Юморист никогда не скрывал своих еврейских корней. Его отец – Залман Шмуилович, а мать – Раша Ильинична.
Ранее мы писали о том, как бездетный Ефим Шифрин поставил поклонников в тупик снимками 11-летней внучки-модели. Поклонники артиста даже не догадывались, что у знаменитости есть внучка. Ведь ранее у артиста не было замечено ни жен, ни детей.