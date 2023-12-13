Бывшая жена-вебкамщица Славы Комиссаренко намекнула на воссоединение с комиком

Развод стендап-комика Славы Комиссаренко с Юлией Шашковой взбудоражил общественность. Оказалось, что девушка какое-то время занималась вебкамом, а юморист был не в курсе увлечений своей жены. Эта новость стала для него ударом — в итоге Слава принял решение расстаться с супругой. Юлия, не выдержав осуждения в Сети, уехала жить в США. Недавно она выложила видео, в котором намекнула, что комик по ней скучает.

На своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) она опубликовала видео из машины. Юлия исполнила песню Билли Айлиш «Счастлива как никогда».

«Ты снова звонил мне пьяный из своего „Мерса“. Ехал домой, сев за руль пьяным. Напугал меня до смерти, но я не стала сотрясать воздух. Потому что слушаешь ты только тупых дружков! Меня с тобой ничего не связывает», — спела Шашкова.

Под видео написано: «Это только песня». Но несмотря на это, поклонники увидели двойной смысл в опубликованном ролике. Они считают: Юлия намекает, что Комиссаренко хочет к ней вернуться. Официальных заявлений ни от Славы, ни от его бывшей супруги пока не было.

Бывшая возлюбленная юмориста ранее рассказывала, что занималась вебкамом всего несколько недель. Она считает, что ее смогло бы предостеречь от «подобного занятия должное половое воспитание» со стороны близких.

Ранее Юлия Шашкова покаялась в Сети и отметила, что извлекла большой опыт из случившейся ситуации.