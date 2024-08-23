Комик Денис Дорохов подарил Гарику Харламову на свадьбу 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Газета.Ru.

Катерина Ковальчук стала гостьей шоу «Кстати». Основной темой передачи была минувшая свадьба актрисы и Гарика Харламова. Во время интервью Ковальчук призналась, что приятель и коллега мужа Денис Дорохов подарил им 100 тысяч рублей.

По словам Катерины, она счастлива в браке. Также актриса назвала свадебную церемонию «красивой» и «душевной».

К слову, Гарик признался, что не раз расставался с Катериной перед регистрацией брака. В беседе с WHOOPEE.ru психолог Ксения Космос назвала отношения пары цикличными. По мнению эксперта, если супруги не будут работать над собой, то их брак столкнется с трудностями.

«Если партнеры не решают главные проблемы и не работают над собой, это приводит к разочарованию в себе и друг друге. Постоянные эмоциональные качели изматывают и создают неопределенность, что может серьезно подорвать моральное состояние пары», — считает Ксения.

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов потерял на кафе с хот-догами 33 млн и задолжал налоговой. Подробности читайте в этой новости.