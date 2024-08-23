Блогер Данила Поперечный* рассказал о нехватке денег после признания иноагентом

Блогер Данила Поперечный* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал о нехватке денег после признания иноагентом. Об этом сообщает Газета.Ru.

14 июня 2024 года Минюст признал комика и блогера Данилу Поперечного* иностранным агентом. Как рассказал сам артист, после этого от работы с ним отказались несколько рекламодателей. Теперь заключить новые контракты стало гораздо сложнее.

«Никакой рекламы больше нет, и, скорее всего, больше не будет. Давайте так, если вы хотите избавиться от какого-то конкурента в России, заплатите мне денег. Я с удовольствием прорекламирую его на этом канале», — рассказал он.

Возмущен Поперечный*и принятием закона о запрете рекламы в instagram** и Facebook** (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У меня ощущение, что правительство моей родной страны прямо усердно защищает меня от денег», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что продюсер Дворцов предсказал падение популярности Поперечного* за границей.

*признан иноагентом на территории РФ **владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена