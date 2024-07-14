Комик Азамат Мусагалиев рассказал о страхе потерять популярность. Об этом сообщает Kp.ru.

Юморист Азамат Мусагалиев стал одним из ведущих VK Fest. В последнее время комик работает ведущим еще и некоторых шоу в Сети. Журналисты поинтересовались у него, не боится ли Мусагалиев растерять свою возросшую популярность.

«Она так незаметно пришла, что вполне возможно она, наверно, также и незаметно будет уходить. Поэтому прям бояться конкретного дня или времени — наверное это было бы странно. Вот сделать это как можно плавнее, этот переход от популярного, сверхпопулярного человека к менее популярному, уйти в чью-то тень — об этом уже начинаю задумываться», — рассказал он.

Среди минусов популярности юморист отметил то, что он не может побыть в одиночестве тогда, когда он этого хочет.

Мусагалиев также добавил, что если бы ему пришлось в будущем выбирать между профессией блогера или певца, он предпочел бы второй вариант.

Ранее мы писали о том, что Азамата Мусагалиева не пустили в ресторан в Сочи.