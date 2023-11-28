Комик Азамат Мусагалиев рассказал, что смог подружиться со своей тещей

Комик Азамат Мусагалиев побывал на премьерном показе фильма «Теща», в котором снялись юморист Гарик Харламов и ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева. Мусагалиев рассказал, в каких отношениях он находится с мамой своей супруги.

Главного героя комедии, по сюжету, угнетает зловредная теща, по совместительству еще и ушлая работница ЖКХ.

В отличие от главного героя комедии комик сумел построить отношения с мамой своей жены и найти общий язык. Мусагалиев считает, что потенциальных молодоженов не отпугнет эта киноистория.

«У нас прекрасная, принимающая публика. Люди прекрасно понимают, что сюжет построен на народном творчестве — анекдотах, стереотипах и иронии. Поэтому я полагаю, все прекрасно понимают этот юмор», — рассказал он в интервью aif.ru.

По словам Азамата, зятья могут пригласить своих тещ в кино посмотреть фильм вместе. Возможно, картина поспособствует их примирению.

Напомним, ранее Гарик Харламов рассказал, как выводил Гузееву из себя на съемках фильма своими постоянными опозданиями.