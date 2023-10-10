Комик Алексей Щербаков рассказал о запрете приходить на шоу «Вечерний Ургант»

Комик Щербаков рассказал, что сотрудникам ТНТ запрещали приходить на шоу Урганта, об этом он признался в YouTube-шоу «Бухарог Лайв».

По словам участника шоу «Что было дальше?» руководство телеканала ТНТ, на котором он тогда работал, выступало против того, чтобы знаменитости ходили на Первый канал в вечернее шоу Ивана Урганта.

«Никому с ТНТ нельзя было ходить к Урганту никогда-никогда-никогда», — рассказал комик.

Впрочем, для участников популярного шоу ЧБД канал ТНТ сделал исключение. Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Сергей Детков, Рустам Рептилоид и Алексей Щербаков появились в эфире «Вечернего Урганта» лишь раз — в декабре 2019 года. Однако комик вспоминает те времена с теплотой.

«Это было потрясающе, господи, я просто вспоминаю это время. Эта теплота и доброта, которая ушла безвозвратно, получается, навсегда уже», — рассказал Щербаков.

При этом знаменитостям, которые сотрудничали с ТНТ, но были фактически автономны, не запрещали посещать Первый канал. Одной из таких звезд была певица Ольга Бузова.

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