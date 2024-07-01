Комик Александр Гудков начал зазывать на премьеру своего шоу в трех городах РФ

Комик Александр Гудков начал зазывать поклонников на премьеру своего юмористического шоу. Подзаработать на ней артист планирует в трех российских городах.

Об этом сообщил Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Источник уточняет, что Гудков приглашает на шоу «Чикен Карри». Оно должно пройти в кинотеатрах Тольятти, Череповца и Набережных Челнов. Это уже 28-й выпуск шоу. В программе Гудков играет в настольную игру с друзьями. Игра ведется от лица разных персонажей, под которыми подразумеваются реальные люди. В основном это представители власти или другие публичные люди.

Отмечается, что в прошлом году Гудков лично присутствовал на премьере.

Напомним, артист на некоторое время пропадал из медийного пространства. Это случилось после закрытия шоу «Вечерний Ургант» и его провокационных постов в соцсетях.

Ранее в июне сообщалось, что Гудков стал лицом нового проекта для медицинских работников. За программу обучения стендапу и возможность увидеть Гудкова потребуется заплатить 45 тыс. рублей.