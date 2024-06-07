Комфортная для жизни сумма: блогер Карина Нигай рассказала, что тратит 7 миллионов рублей в месяц

Российский блогер-миллионник Карина Нигай рассказала, сколько в месяц тратит денег на комфортную жизнь. Оказалось, что в случае девушки счет идет на миллионы рублей.

Блогер поделилась подробностями своей жизни в шоу «Директ» на YouTube-канале Super. Так, по словам Нигай, она тратит в месяц по 6-7 миллионов рублей. Эту сумму она считает комфортной.

При этом блогерша тратит деньги не только на себя, но на семью — сына и родителей. В том числе такие большие суммы уходят на заграничные путешествия, к которым привыкла инфлюенсерша.

Ранее сообщалось, что телеведущая и певица Ольга Бузова после скандального выступления на концерте в Уфе подняла гонорар на миллион рублей. Знаменитость спела на мероприятии, посвященном Дню защиты детей, в откровенном кожаном боди.