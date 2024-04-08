Командует прислугой: Галкин* похвастался умениями подрастающего в эмиграции сына

С 2022 года шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) уехал за границу с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Недавно он опубликовал видео, на котором сын шоумена Гарри командует прислугой.

Шоумен выложил видео, на котором двухлетний сын разговаривает по телефону. Видимо Галкин* решил поностальгировать и вспомнить времена, когда Гарри был маленьким.

Мальчик подражал манере общения родителей и говорил с охраной замка. Пугачева попросила, чтобы он позвонил и попросил открыть ворота.

После этого, Гарри берет трубку и командным тоном сказал.

«Моё любимое видео с Гариком — здесь ему чуть меньше двух лет», — прокомментировал видео юморист.

Галкин* стал пятым мужем Аллы Пугачевой — их свадьба состоялась в 2011 году. 27-летняя разница в возрасте не стала преградой для их отношений. По словам знаменитости, рядом с юмористом она впервые ощутила счастье. В 2013 году артисты стали родителями. Благодаря суррогатной матери у них родились двойняшки Елизавета и Гарри.

Ранее депутат и актриса Елена Драпеко прокомментировала слухи о скором признании Аллы Пугачевой иностранным агентом. По словам законодательницы, ей безразлична судьба певицы. Она назвала Примадонну «отрезанным ломтем».

*(признан иноагентом на территории РФ)