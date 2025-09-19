«Колют во все места»: Ирина Аллегрова раскрыла секрет красоты

Певица Ирина Аллегрова сняла клип на песню «У окна». На съемочной площадке артистка раскрыла журналистам секрет эффектной внешности – она поблагодарила за это Бога и родителей.

Аллегрова призналась, что не противница уколов красоты и других способов преображения. При этом певица не рассказала, пользуется ли сама услугами косметологов и что именно делает с лицом.

«Сейчас очень много, чем пользуются, что-то делают, куда-то колют во все места. Я – не противница всего этого, но… Лично для себя считаю, что меня с безумной любовью сотворили мои родители. И, конечно же, Господь Бог. За что я безумно благодарна», - сказала певица. Ее слова приводит mk.ru.

На площадке артистка делилась сокровенным. Она призналась, что не любит слово «мечта», а желания зависят от настроения: то они «фантастические и бурлящие», то певице ничего не хочется.

«Я вот такая, очень разная. Хорошо это или плохо – не знаю», - заключила исполнительница.

Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал, что Аллегрова высоко себя оценивает, имеет свою точку зрения и жесткий характер. Он уверен: это соответствует ее образу императрицы.