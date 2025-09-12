«Дама с характером»: что в шоу-бизнесе говорят про конфликты Аллегровой с журналистами

Ирина Аллегрова была не раз замечена в скандалах с журналистами. Так, например, на «Новой волне» охранники певицы слепили их фонариком и закрывали камеры. В новом интервью Аллегрова призналась, что избегает сотрудников СМИ из-за распространения фейковых новостей. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Павел Рудченко подтвердил, что у певицы напряженные отношения с журналистами. При этом продюсер отметил, что Аллегрова знает себе цену, а ее жесткий характер соответствует образу Императрицы.

«Аллегрова — дама с характером, поэтому у нее напряженные отношения с журналистами. Но она высоко оценивает себя. В принципе, иметь свою точку зрения и жесткий характер — это вовсе не плохо. Вот эти показатели соответствуют ее образу Императрицы», — высказался Рудченко.

Также в новом интервью Аллегрова призналась, что перестала активно выступать из-за СВО. По словам знаменитости, она не может исполнять веселые песни в непростой период для страны. Именно поэтому артистка не смогла ответить на вопрос о возможном возвращении.

Павел Рудченко считает: Аллегрова может позволить себе не выступать и не гнаться за деньгами. Возвращение певицы к гастролям зависит от ее настроения.

«Повторюсь, она себя высоко оценивает как артист и как достойный человек. Сказать, что певица полностью ушла с эстрады, — сложно, потому что она часто мелькает в концертах. Другое дело — Аллегрова поставила на паузу концертно-гастрольную деятельность. Может быть, она возобновит, может, и нет. Аллегрова не гонится за деньгами, может себе позволить. Певица смотрит на свое настроение, от этого зависит ее творчество», — резюмировал продюсер.