«Коля проехался по девочкам, приложил обеих»: Чурикова вмешалась в конфликт Баскова с Бузовой и Краймбрери

Телеведущая Яна Чурикова не прошла мимо конфликта артистов Николая Баскова и Ольги Бузовой с Мари Краймбрери, который разгорелся на «Премии МУЗ-ТВ 2024». Открыто она не стала никого поддерживать, но намекнула, что все-таки находится на стороне девушек.

В личном блоге Яна высказалась по поводу ссоры и назвала себя «шефом женской полиции». Она отметила, что за высмеивание певиц Баскову «прилетело» от нее. Чурикова задалась вопросом – действительно ли ведущий имеет право шутить на любую тему и нужно ли обижаться людям, которые уже давно находятся в шоу-бизнесе.

«Коля проехался по девочкам, приложил обеих за внешний вид, прошелся по псевдониму Мари. <…> Нужно ли ведущему держать себя в рамках — или шутить можно на любые темы и стебать кого угодно?» - отметила Чурикова.

Напомним, что Басков был ведущим премии и пошутил над нарядами Бузовой и Краймбрери. И если Мари промолчала, то Ольга ответила певцу, заявив, что «иногда лучше молчать, чем говорить». После этого Николай сказал, что артистка кричит «как коза» в микрофон.

Ранее фигуристка Алина Загитова пожаловалась на обидную шутку Николая Баскова на «Премии МУЗ-ТВ».