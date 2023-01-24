Колоть лед или убирать поезда: Ефремова может ждать необычный вариант смягчения наказания

Актера Михаила Ефремова может ждать нестандартный вариант наказания в случае замены реального срока принудительными работами. Об этом рассказала адвокат Юлия Нитченко.

По ее словам, у актера остался последний шанс покинуть колонию раньше назначенного судом срока. Сейчас Ефремову 59 лет – по достижении 60-летнего возраста ему не смогут назначить обязательные работы.

Нитченко сообщила, что при положительном решении суда в рамках последнего ходатайства «в случае с Ефремовым можно ждать исключения». Речь вряд ли будет идти об интеллектуальном труде, но и работы, которые назначают обычным арестантам, ему могут не дать.

Юрист рассказала, что стандартно заключенных направляют колоть лед, убирать поезда или работать ассенизаторами. По закону, выбирать вариант работы может руководство колонии с учетом качеств осужденного.

Также стало известно, что осужденные на исправительные работы отбывают наказание в спецучреждениях. Это означает, что Ефремов будет работать в исправительном центре. Ближайший к его месту жительства центр расположен в Зеленограде – в нем всего 200 мест.

Накануне сообщалось, что Ефремову хотят заменить наказание на более мягкое.