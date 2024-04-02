«Колоссальные риски»: Пригожин рассказал об изменениях в шоу-бизнесе

Иосиф Пригожин в 55-летний юбилей рассказал об изменениях в шоу-бизнесе России. Продюсер поделился откровением с РИА Новости.

Иосиф Пригожин более 30 лет находится в музыкальной индустрии. По словам продюсера, за это время в ней произошли большие изменения. Иосиф отметил, что в шоу-бизнесе появилось молодое поколение, которое диктует свои правила.

«Появилась какая-то загадочная молодежь, не имеющая ничего общего с профессией, — блогеры. Мы не против — это диктует время, но конкурировать с матом невозможно. Если ты не ругаешься, то ты не модный», — пояснил Пригожин.

По словам продюсера, артисты сталкиваются с трудностями, чтобы попасть в эфир радио. Иосиф признался, что до недавнего времени радиостанции продвигали украинских певцов «в ущерб нашим».

Помимо этого, Пригожин указал на трудности с гастролями.

«За рубеж нам дорога пока заказана, поскольку мы граждане Российской Федерации. А что касается гастролей здесь — это колоссальные риски. В случае отмены не возмещаются расходы на логистику, гостиницы, рекламу, аренду залов», — резюмировал продюсер.

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