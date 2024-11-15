Александр Петров назвал актера, с которым мечтает встретиться на съемочной площадке

Актер Александр Петров заявил, что мечтает поработать со звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо. Об этом звезда сериала «полицейский с Рублевки» признался шоу «Актерская студия» от VK Creative и Кино Mail.

«Из тех, с кем еще хотелось бы поработать... Интересно все-таки было бы встретиться с Ди Каприо на съемочной площадке», — разоткровенничался Петров.

При этом он подчеркнул, что из российских коллег его всего вдохновлял Сергей Бодров-младший, погибший в 2002 году в возрасте 30 лет во время съемок фильма.

«Из тех, кто всегда вдохновлял, — это Сергей Бодров-младший. Очень попадают в меня его человеческие качества, в первую очередь, взгляд на жизнь и на людей. И то, что он делал в кино, безусловно», — сказал Александр.

Ранее актер Александр Петров заявил, что предсказал в стихах встречу с женой Викторией. В 2023 году он познакомился с девушкой на улице и после нескольких встреч сделал предложение руки и сердца. Актер не понимает, как так получилось. Но не скрывает, что счастлив в браке.