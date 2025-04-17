Коллеги зарезанного участника шоу «Дом-2» Лукина обвинили в его смерти алкоголь

В Москве сотрудники правоохранительных органов расследуют гибель участника реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина. Его тело обнаружили со множественными ножевыми ранениями. Коллеги мужчины винят в случившемся алкоголь, передает aif.ru.

Журналисты связались с теми, кто знал Лукина. Им удалось выяснить, что участник шоу незадолго до гибели злоупотреблял алкоголем. С чем это было связано, пока не известно.

«Это все алкоголь виноват. Его больше нет в живых», — заявил один из коллег Лукина.

О случившемся рассказал один из приятелей Дмитрия. Труп мужчины обнаружили в московской квартире. На нем были порядка 50 ножевых ранений.

Ранее стало известно, кого правоохранители подозревают в убийстве участника известного шоу. Предполагаемый убийца работает сценаристом сериалов на федеральных каналах.