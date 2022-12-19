Коллеги отвернулись от Кати Лель за ее контакты с инопланетянами

Певица Катя Лель 30 лет прождала, чтобы рассказать о встрече с инопланетянами, и думала, что откроет миру глаза, но в ответ услышала насмешки. Реакция общественности и коллег ранит и расстраивает звезду.

По словам Лель, люди не только смеялись и не верили - ее стали называть ненормальной и сумасшедшей.

«Дело не в сумасшедшей. Не это было оскорбительно, а то, что они не понимали — это правда», — сказала певица.

Встреча Лель с инопланетянами произошла, когда ей было 16 лет. После визита пришельцев в девушке открылись экстраординарные способности: она стала слышать мысли людей и «всё знать».

Лель не рассказывала об этом до тех пор, пока гости с другой планеты не разрешили просветить соотечественников.

Ранее Лель показала фото пришельца, который украл у нее зубы в юности.