Коллеги Кологривого по «Слову пацана» высмеяли его заявления о Саше Бортич
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Коллеги Кологривого по «Слову пацана» высмеяли его заявления о Саше Бортич. Об этом они рассказали в шоу «Кстати».
В гости к Азамату Мусагалиеву на шоу «Кстати» пришли актеры из сериала «Слово пацана»: Лев Зулькарнаев, Ярослав Могильников и Андрей Максимов. Они не обошли стороной громкие заявления Никиты Кологривого, который критиковал некоторых коллег по цеху, включая известных советских артистов.
Не так давно Кологривый прошелся и по Саше Бортич, указав на отсутствие у нее актерского образования.
«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это тоже самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти, как Бортич», — рассказывал он.
Андрей Максимов ответил на заявление Кологривого об актрисе, подшутив над ним.
«Я пробовался на роль [Кощея, — прим. ред]. Это я должен был сойти с ума и унизить Сашу Бортич. Никита все забрал, все, что я хотел сделать…» — посмеялся Максимов.
Ранее мы писали о том, что Никита Кологривый стал регулярно опаздывать на съемки.