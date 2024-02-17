Коллеги Кологривого по «Слову пацана» высмеяли его заявления о Саше Бортич. Об этом они рассказали в шоу «Кстати».

В гости к Азамату Мусагалиеву на шоу «Кстати» пришли актеры из сериала «Слово пацана»: Лев Зулькарнаев, Ярослав Могильников и Андрей Максимов. Они не обошли стороной громкие заявления Никиты Кологривого, который критиковал некоторых коллег по цеху, включая известных советских артистов.

Не так давно Кологривый прошелся и по Саше Бортич, указав на отсутствие у нее актерского образования.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это тоже самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти, как Бортич», — рассказывал он.

Андрей Максимов ответил на заявление Кологривого об актрисе, подшутив над ним.

«Я пробовался на роль [Кощея, — прим. ред]. Это я должен был сойти с ума и унизить Сашу Бортич. Никита все забрал, все, что я хотел сделать…» — посмеялся Максимов.

Ранее мы писали о том, что Никита Кологривый стал регулярно опаздывать на съемки.