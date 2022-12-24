Умер юморист из «Кривого зеркала» Александр Пономаренко

Андрей Малахов сообщил трагичную весть – один из братьев-близнецов Пономаренко скончался в возрасте 55 лет. Александр Пономаренко боролся с раком желудка, но болезнь победила.

Месяц назад на съемке программы казалось, что Александр выздоравливает, отметил телеведущий. Все верили в лучшее.

Напомним, что онкология Александра Пономаренко выяснилась случайным образом. Летом в прошлом году ему поплохело после концерта, врачи обнаружили открывшуюся язву и срочно сделали операцию. Однако полное обследование показало, что у юмориста рак желудка. .