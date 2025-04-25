НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 апреля 2025, 16:03
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Коллега сильно похудевшего и изможденного Константина Меладзе ответил на слухи о его болезни

Бывший директор Константина Меладзе заявил, что продюсер не жалуется на здоровье.
Коллега сильно похудевшего и изможденного Константина Меладзе ответил на слухи о его болезни

© East News

Слухи о тяжелой болезни продюсера Константина Меладзе прокомментировал его бывший директор, продолжающий сотрудничать с компанией знаменитости, Александр Пухов. Он признался, что композитор не жалуется на здоровье.

Как узнало издание «Абзац», несмотря на чрезмерную худобу и изможденный вид Меладзе, о проблемах со здоровьем речи не идет.

«Константин прекрасно себя чувствует, не жалуется на здоровье. Тут больше не о чем говорить», - поделился Пухов.

На вопрос, сидит ли продюсер на специальной диете, бывший директор не ответил.

Напомним, Меладзе появился на концерте брата в Лондоне. Константин вышел в свет впервые за долгое время.

Некоторое время назад композитор развелся с певицей Верой Брежневой. Ходили слухи о тяжелой депрессии у Меладзе на фоне расставания.