Коллега сильно похудевшего и изможденного Константина Меладзе ответил на слухи о его болезни

Слухи о тяжелой болезни продюсера Константина Меладзе прокомментировал его бывший директор, продолжающий сотрудничать с компанией знаменитости, Александр Пухов. Он признался, что композитор не жалуется на здоровье.

Как узнало издание «Абзац», несмотря на чрезмерную худобу и изможденный вид Меладзе, о проблемах со здоровьем речи не идет.

«Константин прекрасно себя чувствует, не жалуется на здоровье. Тут больше не о чем говорить», - поделился Пухов.

На вопрос, сидит ли продюсер на специальной диете, бывший директор не ответил.

Напомним, Меладзе появился на концерте брата в Лондоне. Константин вышел в свет впервые за долгое время.

Некоторое время назад композитор развелся с певицей Верой Брежневой. Ходили слухи о тяжелой депрессии у Меладзе на фоне расставания.