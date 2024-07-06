«Колхозаны пишут на заборе»: Яне Рудковской пришлось оправдываться за якобы поддельные вещи

Продюсер Яна Рудковская опровергла слухи о поддельных вещах в гардеробе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

На днях некая блогерша написала в соцсетях о том, что узнала через подругу, живущую за границей, о том, что Яна Рудковская якобы носит поддельные вещи премиальных брендов. Так, девушка рассказывала, что ее знакомая пыталась найти пижаму Louis Vuitton, которую в соцсетях выкладывала Рудковская, однако консультанты магазина заявили ей, что такой пижамы нет ни в одном из бутиков.

В итоге на эти слухи решила ответить сама Рудковская. Она заявила, что покупала пижаму в фирменном магазине на Столешниковом переулке в Москве. Кроме того, продюсер поделилась, что как-то раз для нее сшили персональный пиджак и болеро, которых больше ни у кого не было.

«Смешно читать про пижамы. Каждый, кто любит бренды, знает, что я многие вещи переделываю под себя. Например могу обрезать рукав или из пижамных брюк сделать шорты», — рассказала она.

В итоге сплетников Рудковская осадила.

«Мораль такова: когда колхозаны пишут на заборе — серьезные и умные люди не читают, а вот когда такие люди делают у себя перепосты, то реально это выглядит как минимум странно», — заключила она.

Ранее мы писали о том, что стоимость отнятого у продюсера Яны Рудковской картофельного завода оценили в 25 млн долларов.