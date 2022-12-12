«Колготки в Алма-Ате и танцы на кресте»: известен сюжет автобиографического фильма о Киркорове

Филипп Киркоров -, безусловно, яркая личность отечественного шоу-бизнеса, и причина этого не только его долгая сольная карьера, но и умение находиться в эпицентре скандалов. Совсем недавно артист дал откровенное интервью изданию «Жара Mag», в котором была затронута тема посмертного фильма. Поп-король эстрады раскритиковал байопик «Высоцкий. Спасибо, что живой». По мнению Филиппа, из автора хита «Охота на волков» намеренно сделали пьяницу и наркомана вместо того, чтобы подчеркнуть его достоинства. На фоне этого Киркоров предположил, о чем могут снять фильм про него.

Артист убежден: в сюжет обязательно войдут все самые скандальные выходки. Речь идет про появление на сцене в колготках в Алма-Ате и танцы на кресте. Киркоров с досадой сообщил, что его концерты, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса, туры по всей стране и 20 выпущенных альбомов вряд ли войдут в историю.

К слову, певец сообщил: если такое действительно произойдет, то за него будет кому отомстить. Речь идет про Аллу-Викторию. «Она всех подвесит. Порвет за меня. Убивает сразу всех», — резюмировал звездный отец.

Ранее сообщалось о том, что вскрылась очередная тайна о рождении дочери Киркорова. Подробности читайте в этой статье.