Колени не разгибаются, еле ползает: Успенская едва передвигалась по сцене на полусогнутых ногах

69-летняя певица Любовь Успенская недавно дала концерт в Ставрополе в рамках гастрольного тура по югу России. Поклонники заявили, что артистка «еле ползала» с «неразгибающимися коленями».

Успенская выступала вместе с дочерью Татьяной Плаксиной. Стройная девушка буквально порхала на сцене.

На ее фоне Успенская выглядела «усталой». Зажигательные хиты Успенская сопровождала танцами, но к лирическим композициям буквально потеряла силы.

Публика сняла певицу на видео. В Сети обратили внимание на то, что Успенская едва передвигалась на полусогнутых ногах.

«Еле ползает Успенская, особенно на контрасте с дочкой, «Колени не разгибаются», «Бог дал Успенской хороший вкус, но сил уже нет на это все», - писали в комментариях.

Ранее сообщалось, что Успенская не советует дочери выходить замуж. Певица считает, что лучше рожать ребенка от донора.