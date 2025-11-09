Колье за 16,5 млн и признания в любви Богомолову: Ксения Собчак устроила вечеринку в Москве

Журналистка Ксения Собчак отпраздновала 44-летие в колье с аквамарином, стоимость которого составляет 16,5 миллиона рублей, и поблагодарила мужа, театрального режиссера Константина Богомолова за организацию вечеринки.

Мероприятие под названием Lux Aeterna, что в переводе с латыни означает «вечный свет», состоялось в ночь на 9 ноября. Поздравить «блондинку в шоколаде» приехали Полина Гагарина, Глюкоза, актриса Елизавета Базыкина, стилист Лилия Рах и другие звезды шоу-бизнеса.

На сцене для гостей выступала Лолита Милявская. Она вышла к микрофону в прозрачной сетчатой тунике со стразами и капроновых леггинсах, подчеркнувших стройность ног 61-летней артистки. Лолита исполнила несколько своих хитов, а также песню Аллы Пугачевой «Не делайте мне больно, господа».

Как пишет StarHit, особое внимание собравшихся привлек образ именинницы. Ксения надела серый укороченный жакет с белым воротником и крупными пуговицами, юбку в пол с объемным бантом и прозрачный корсет необычного кроя с черным лифом. В руках у Собчак была сумка за 400 тысяч рублей, а на пальце сияло кольцо стоимостью 1,6 миллиона рублей.

Главным акцентом стало колье с аквамарином в 29 карат, заключенным в вытянутую восьмиугольную форму. Украшение выполнено в виде широкой цепи с бриллиантами.

В разгар вечера именинница взяла микрофон и публично обратилась к Богомолову.

«Кот, это невероятно. Прошло столько лет, и я точно знаю, что пройдет еще много-много лет, потому что с тобой никогда не знаешь, где заканчивается шутка и начинается жизнь. То, как ты умеешь делать, так никто не умеет. Я тебя люблю», — заявила Ксения.

Она призналась, что с мужем ощущает себя «маленькой глупенькой девочкой», несмотря на возраст в паспорте.

Ранее Стас Садальский поздравил Собчак с 44-летием, назвав «хамкой» и «клоунессой».